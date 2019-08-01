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Аэропорты Иркутска и Читы временно не принимали рейсы из-за дыма и тумана

Главная Общество
Иркутск
12:44 1 Августа 2019
рейсы, аэропорт, лесные пожары
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сегодня утром пришлось изменить целый ряд маршрутов авиарейсов в Сибири. Причиной стали туман и дым от лесных пожаров, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Самолет авиакомпании S7 Airlines, вылетевший вчера вечером по московскому времени из аэропорта Домодедово в Иркутск, был вынужден совершить внеплановую посадку в Красноярске.   

«Совершить посадку в Иркутске оказалось невозможно из-за тумана и дыма», - передал ТАСС сообщение экипажа пассажирам.

По данным информагентства, борт прибыл в Иркутск сегодня в 10:10 по местному времени. Аэропорт этого областного центра не смог принять в общей сложности 12 самолетов. Они были перенаправлены не только в Красноярск, но также в Улан-Удэ и Братск.

Не смог утром принимать рейсы и аэропорт Читы. Так, например, рейс из Москвы «Уральских авиалиний» был направлен в Улан-Удэ.

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