Следователи взялись за сибирские пожары

В регионы Сибири и Дальнего Востока, где полыхают лесные пожары, отправлена группа сотрудников центрального аппарата СКР. В ее состав вошли наиболее опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил членам группы оказать на местах помощь в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня. В сообщении ведомства также подчеркивается, что в ходе этой командировки предстоит выяснить существующий в регионах порядок предупреждения и предотвращения лесных пожаров.

«Председатель СК России также поручил руководителям региональных следственных органов, в частности, на территории которых введен режим ЧС – в республиках Якутия и Бурятия, Красноярском крае, Иркутской области - принять исчерпывающие меры по оперативному установлению всех обстоятельств, повлекших распространение огня в лесных массивах», - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС Сергей Абанин говорил о том, что причиной распространения пожаров стало непринятие достаточных мер для тушения на местах очагов возгорания.