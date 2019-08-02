В Бурятии опасаются наступления паводка из-за дождей в Монголии

В Республике Бурятия готовятся к возможному ухудшению ситуации с паводком. Тревожные прогнозы связаны с продолжающимися в соседней Монголии дождями, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Хотел бы отдельно отметить, что повышается уровень реки Селенги. На сегодняшний день он достаточно высокий. Есть опасение, что и дальнейший рост будет, поскольку в Монголии льют дожди. Поэтому сейчас особое внимание в Улан-Удэ будет тем затопляемый территориям, которые в районе Селенги», - такое заявление сделал глава Бурятии Алексей Цыденов после облета территорий Джидинского и Закаменского районов региона.

В поселке Джида, стоящем на берегу одноименной реки, 1 августа прорвало дамбу. В результате были подтоплены огороды и первые этажи домов. В районе вчера оставались отрезанными водой населенные пункты Тохой и Укырчелон.

Между тем, в соседнем Забайкальском крае уже в третьем районе введен режим ЧС из-за засухи. Теперь он действует на территории Калганского, Приаргунского и Краснокаменского районов.

Фото: официальный портал Республики Бурятия