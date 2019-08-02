Бурятская девушка выиграла монгольский конкурс красоты

Красавица из Бурятии Виктория Дашиева получила титул «Мисс монгольских наций». Она завоевала гран-при конкурса Miss Mongolia - 2019, который проходил в Улан-Баторе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным службы информации «Радио Сибирь», в этом году традиционный для Монголии конкурс стал международным. В нем впервые приняли участие девушки из России и Китая. Подготовка к финалу длилась более трех недель. Все это время участницы живали в монгольской столице.

Помимо Виктории Дашиевой в конкурсе приняли участие и другие представительницы Бурятии. Например, Алтана Ангархаева смогла завоевать титул второй «Вице-мисс».

Фото: страница конкурса Miss Mongolia – 2019 в соцсети Facebook