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Бурятская девушка выиграла монгольский конкурс красоты

Главная Общество
Иркутск
16:48 2 Августа 2019
красота, конкурс, бурятия
Автор: Sibnovosti.ru
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Красавица из Бурятии Виктория Дашиева получила титул «Мисс монгольских наций». Она завоевала гран-при конкурса Miss Mongolia - 2019, который проходил в Улан-Баторе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Бурятская девушка выиграла монгольский конкурс красоты

По данным службы информации «Радио Сибирь», в этом году традиционный для Монголии конкурс стал международным. В нем впервые приняли участие девушки из России и Китая. Подготовка к финалу длилась более трех недель. Все это время участницы живали в монгольской столице.

Помимо Виктории Дашиевой в конкурсе приняли участие и другие представительницы Бурятии. Например, Алтана Ангархаева смогла завоевать титул второй «Вице-мисс».

Фото: страница конкурса Miss Mongolia – 2019 в соцсети Facebook

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