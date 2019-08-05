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Сибирские шаманы попробовали остановить стихийные бедствия в Сибири

Главная Общество
Иркутск
11:37 5 Августа 2019
остров, лесные пожары, церемония
Автор: Sibnovosti.ru
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Шаманы провели в воскресенье на острове Ольхон на озере Байкал обряд жертвоприношения. Его цель – прекращение в Сибири стихийных бедствий – лесных пожаров и паводков, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как рассказал ТАСС председатель шаманской организации «Хун шубуун» Нима Борокшонов, в обряде приняло участие несколько десятков шаманов из нескольких регионов.

«Во время обряда шаманы били в бубны, ходили кругами и молитвенно обращались к духам. Этот обряд они называют «камланием». Главным даром стали священные веточки березы, украшенные лентами белого, голубого и красного цветов. В завершении церемонии шаманы сложили из них костер, в который преподнесли разделанную тушу барана», - описало обряд информагентство.

Напомним, сразу в нескольких сибирских регионах бушуют лесные пожары. Прежде всего, в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Саха (Якутия). За прошедшие сутки, по данным главного управления МЧС по Иркутской области, площадь пожаров в этом регионе сократилась почти на 123 тыс. га.

Фото: страница религиозной организации шаманов «Тэнгэри» в соцсети «ВКонтакте»

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