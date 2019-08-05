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Уличные художники разрисовывают фасад 5-этажки на правобережье Красноярска

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Иркутск
19:01 5 Августа 2019
общество, культура
Автор: Sibnovosti.ru
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Участники фестиваля уличного искусства «Крась!» украсят фасады двух домов на правобережье Красноярска, а еще разрисуют подпорную стенку. С понедельника, 5 августа, художники рисуют на торце 5-этажки на улице Вавилова, 39. Сюжет картины организаторы не раскрывают. 

В рамках фестиваля в прошлом году граффитисты Вадим Фомин и Юрий Аверин выполнили работу на фасаде 10 этажного жилого дома на ул. Вавилова, 25 б. Они нарисовали картину «Мгновение» площадью более 400 квадратных метров. На работу ушло две недели, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фестиваль «Крась!» проводится в Красноярске с 2009 года. Его организует молодежный центр «Новые имена». За это время художники оформили десятки объектов городской среды.

Фото: vk.com/kras391

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