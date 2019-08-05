В Красноярске увеличилась активность клещей из-за жары

Роспотребнадзор зафиксировал увеличение активности клещей из-за аномальной жары в Красноярском крае. За минувшую неделю, когда термометры показывали более 30 градусов, пострадавших от укусов кровососов стало на 17 процентов больше. С жалобами к медикам обратились 629 человек.

В самом Красноярске зарегистрировано 185 обращений, среди пострадавших от клещей 23 ребенка. Активность членистоногих в краевом центре по сравнению с предыдущей неделей выросла на 9,2 процента, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Присасывания клещей регистрировались на территории 43 районов Красноярского края. Наибольшее количество контактов населения с клещами зарегистрированы на территориях: г. Дивногорска, г. Канска, г. Лесосибирска, г. Шарыпово, г. Енисейска, в Ачинском, Балахтинском, Нижнеингашском, Мотыгинском, Большемуртинском районах», — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Численность клещей на контрольных пунктах наблюдений в окрестностях Красноярска составляет 1 экземпляр на километр маршрута, что в два раза превышает эпидемически безопасный уровень.