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В Красноярске увеличилась активность клещей из-за жары

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Иркутск
19:09 5 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Роспотребнадзор зафиксировал увеличение активности клещей из-за аномальной жары в Красноярском крае. За минувшую неделю, когда термометры показывали более 30 градусов, пострадавших от укусов кровососов стало на 17 процентов больше. С жалобами к медикам обратились 629 человек.
В самом Красноярске зарегистрировано 185 обращений, среди пострадавших от клещей 23 ребенка. Активность членистоногих в краевом центре по сравнению с предыдущей неделей выросла на 9,2 процента, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru

«Присасывания клещей регистрировались на территории 43 районов Красноярского края. Наибольшее количество контактов населения с клещами зарегистрированы на территориях: г. Дивногорска, г. Канска, г. Лесосибирска, г. Шарыпово, г. Енисейска, в Ачинском, Балахтинском, Нижнеингашском, Мотыгинском, Большемуртинском районах», — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Численность клещей на контрольных пунктах наблюдений в окрестностях Красноярска составляет 1 экземпляр на километр маршрута, что в два раза превышает эпидемически безопасный уровень.

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