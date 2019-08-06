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В Бурятии открыли новую поликлинику онкодиспансера

Главная Общество
Иркутск
12:51 6 Августа 2019
строительство, онкология, минздрав
Автор: Sibnovosti.ru
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В составе ГБУЗ «Бурятский республиканский клинический онкологический диспансер» открылась новая поликлиника. Ее площадь составила 4,7 тыс. кв. м, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным официального портала республики, онкологический диспансер в Улан-Удэ начали строить в 2011 году. Из-за приостановки федерального финансирования в 2016 году завершить возведение поликлиники и лечебно-лабораторного корпуса вовремя не удалось. Договоренность о возобновлении финансирования была достигнута в прошлом году. Как сообщали Sibnovosti.ru, в феврале 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении субсидий регионам на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в 2019-2021 годы. В том числе, 1,3 млрд руб. Бурятии на развитие и реконструкция республиканского клинического онкодиспансера. Общий объем средств на реализацию этого проекта составил 2,7 млрд руб.

Новая поликлиника способна принять до 250 пациентов в смену. Как рассказала главный врач онкологического диспансера Инесса Шагдурова, в числе оборудования, которым теперь располагает учреждение, 64-срезовый компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, маммограф, который может диагностировать в молочной железе миллиметровые образования, и т др.

«Перед минздравом Бурятии поставлена задача – создать условия, при которых онкологическая патология максимально будет выявляться на ранних стадиях. Сейчас ежегодно в республике впервые диагностируют злокачественные новообразования у более 3 тыс. человек. В каждом четвертом случае болезнь регистрируется на поздней стадии», - говорится в сообщении республиканского правительства.

Строительство лечебно-лабораторного корпуса на 150 мест продолжается.  

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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