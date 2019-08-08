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В Красноярске открыта горячая линия по благоустройству дворов

Главная Общество
Иркутск
18:00 8 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске открыта горячая линия по благоустройству дворов и общественных пространств в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Операторы проконсультируют горожан, как провести общее собрание для принятия решения об участии в проекте, расскажут о порядке подачи заявки для участия в отборе дворовых территорий, а также по другим интересующим вопросам, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«В 61 территории края благоустраивают 405 дворов и 45 общественных пространств. В каждом дворе, где идут работы, размещена информация о сроках выполнения работ, указанием заказчиков и подрядчиков. Однако если у граждан остались вопросы по качеству, сметному расчету или дизайн-проекту, можно обратиться в краевой консультационно-правовой центр по вопросам ЖКХ», - отметили в правительстве.

Колл-центр работает по будням с 9.00 до 20.00 по номеру 8-800-333-7007. Отметим, что по нацпроекту «Жилье и городская среда» с 2017 года в Красноярском крае будет благоустроено 1200 дворов и создано более 60 общественных пространств.

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