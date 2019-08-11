Число пострадавших от иркутского наводнения достигло 45 тысяч человек

Число иркутян, признанных пострадавшими от паводка, достигло 45 тыс. человек. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«У нас огромное количество дел находилось в судах, и такого количества судебных решений не было никогда. Практически 4 тыс. дел в судах дает ежедневную прибавку по количеству пострадавших. Сегодня ими признано 45 тыс. человек», - сказал сегодня иркутский губернатор Сергей Левченко (цитата по ТАСС).

По данным главы региона, 23 тыс. человек уже получили компенсации в размере 50 тыс. руб. за частичную утрату имущества, по 100 тыс. руб. - за полную.

Обследование домов продолжается. Только в Тулуне около 450 домов признаны не подлежащими восстановлению. Тем временем, город готовятся покинуть военнослужащие минобороны РФ, помогавшие бороться с наводнением. Группировка насчитывала около 1 тыс. человек и около 120 единиц техники.

«Военные железнодорожники механизированного батальона железнодорожного соединения ЦВО восстановили участки береговой защитной дамбы на реке Ия города Тулуна. Для восстановления около 3-х км береговой защитной дамбы в районе моста федеральной трассы Р-255 военные специалисты отсыпали около 25 тыс. куб. м скального грунта, ширина защитного вала увеличена до 5 м, высота до 4 м», - сообщил сайт ведомства.

Фото: сайт минобороны РФ