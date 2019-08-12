12 августа
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Иркутским детям не понравилась «Лесная сказка»

Главная Общество
Иркутск
11:35 12 Августа 2019
наводнение, дети, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Детей из Иркутской области, отправленных после наводнения на отдых в Рязанскую область, разместили в лагере с многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. К такому выводу пришли органы прокуратуры, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В детский оздоровительно­-образовательный центр «Лесная сказка» у села Мыс Доброй Надежды Сасовского района из Иркутской области приехало почти 200 человек. 9 августа сюда прибыло 179 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет и 12 сопровождающих их взрослых. Вскоре после прибытия дети стали жаловаться на условия жизни и отдыха в центре - поломанную мебель, отсутствие горячей воды, качество питания и т. д. Вслед за жалобами последовала проверка, которую провели прокуратура Рязанской области и Саудовская межрайонная прокуратура.

«В частности, установлено, что допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, а также к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях», - говорится в сообщении облпрокуратуры по итогам проверки.

В надзорном ведомстве также отметили, что в отношении директора ООО «ДООЦ «Лесная сказка» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), а также внесено представление об устранении нарушений закона.

Фото: сайт ООО «ДООЦ «Лесная сказка»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Число пострадавших от иркутского наводнения достигло 45 тысяч человек

Число пострадавших от иркутского наводнения достигло 45 тысяч человек

11 Августа 2019 г.
Группировка минобороны РФ покидает Тулун
Новости Иркутска: В Красноярске открыта горячая линия по благоустройству дворов

В Красноярске открыта горячая линия по благоустройству дворов

8 Августа 2019 г.
Колл-центр работает по номеру 8-800-333-7007
Новости Иркутска: В Бурятии открыли новую поликлинику онкодиспансера

В Бурятии открыли новую поликлинику онкодиспансера

6 Августа 2019 г.
Строительство лечебно-лабораторного корпуса продолжается
Новости Иркутска: В Красноярске увеличилась активность клещей из-за жары

В Красноярске увеличилась активность клещей из-за жары

5 Августа 2019 г.
За неделю пострадавших стало на 17 процентов больше
Новости Иркутска: Уличные художники разрисовывают фасад 5-этажки на правобережье Красноярска

Уличные художники разрисовывают фасад 5-этажки на правобережье Красноярска

5 Августа 2019 г.
Они участвуют в фестивале уличного искусства «Крась!»
Новости Иркутска: Сибирские шаманы попробовали остановить стихийные бедствия в Сибири

Сибирские шаманы попробовали остановить стихийные бедствия в Сибири

5 Августа 2019 г.
Они принесли жертву на байкальском острове Ольхон
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Более ста иркутских населенных пунктов попало в зону задымления

Более ста иркутских населенных пунктов попало в зону задымления

9 Августа 2019 г.
Больше всего – в Киренском районе
Новости Иркутска: Шесть человек получили право бороться за пост мэра Улан-Удэ

Шесть человек получили право бороться за пост мэра Улан-Удэ

8 Августа 2019 г.
Избирком завершил регистрацию кандидатов
Новости Иркутска: Авиакомпания СКОЛ получила партию выпущенных в Улан-Удэ вертолетов

Авиакомпания СКОЛ получила партию выпущенных в Улан-Удэ вертолетов

8 Августа 2019 г.
Воздушные суда оснащены дополнительным оборудованием
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356