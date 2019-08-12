Иркутским детям не понравилась «Лесная сказка»

Детей из Иркутской области, отправленных после наводнения на отдых в Рязанскую область, разместили в лагере с многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. К такому выводу пришли органы прокуратуры, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В детский оздоровительно­-образовательный центр «Лесная сказка» у села Мыс Доброй Надежды Сасовского района из Иркутской области приехало почти 200 человек. 9 августа сюда прибыло 179 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет и 12 сопровождающих их взрослых. Вскоре после прибытия дети стали жаловаться на условия жизни и отдыха в центре - поломанную мебель, отсутствие горячей воды, качество питания и т. д. Вслед за жалобами последовала проверка, которую провели прокуратура Рязанской области и Саудовская межрайонная прокуратура.

«В частности, установлено, что допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, а также к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях», - говорится в сообщении облпрокуратуры по итогам проверки.

В надзорном ведомстве также отметили, что в отношении директора ООО «ДООЦ «Лесная сказка» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), а также внесено представление об устранении нарушений закона.

Фото: сайт ООО «ДООЦ «Лесная сказка»