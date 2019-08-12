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Глава Красноярска Сергей Еремин вошел в топ лучших мэров-блогеров

Главная Общество
Иркутск
17:20 12 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Аналитики агентства Digital Guru исследовали активность мэров российских городов в социальных сетях. Для этого они проанализировали аккаунты в Instagram, зарегистрированные на имена чиновников. На основе полученных данных был составлен рейтинг самых активных мэров-богеров. В двадцатку лучших вошел и глава Красноярска Сергей Еремин. По количеству публикаций он оказался на 17 месте, уступив мэрам Новосибирска, Новокузнецка и Иркутска.

В среднем красноярский градоначальник публикует по одному посту в социальной сети в день. У него около 50 тысяч подписчиков, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отметим, что Сергей Еремин завел страничку в Instagram сразу после назначения на пост главы Красноярска в конце 2017 года. У прежнего градоначальника Эдхама Акбулатова собственной страницы в не было. Вслед за Ереминым аккаунтами обзавелись главы районных администраций города.

Фото: Сергей Еремин / Instagram

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