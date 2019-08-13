На памятнике в Приамурье погибшим в ВОВ воинам обнаружили изображение солдат НАТО

В Приамурье на памятнике погибшим в Великую отечественную войну войнам обнаружили изображение солдат НАТО, сообщает РИА Новости. Об этом рассказал депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.

По его словам, памятнику уже более 20 лет, однако после реконструкции местные жители заметили на монументе солдат США, держащих в руках винтовки M16. Данное обстоятельство вызвало негодование жителей района.

Теперь граждане пытаются добиться возвращения ему первоначального вида и выяснить, кто производил работы на памятнике.