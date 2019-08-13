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В Красноярском крае ограничили охоту на гусей и косуль

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Иркутск
16:31 13 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае вводятся ограничения на охоту в осенний период. В пресс-службе регионального министерства экологии и рационального природопользования сообщили, что в этом сезоне будет закрыта охота на птицу на территории всех районов за исключением северных территорий. Это сделано для сохранения популяции гусей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По этой же причине охота на косулю сибирскую будет открыта в два срока. На территории общедоступных охотничьих угодий края охотиться разрешат с 1 по 30 ноября 2019 года, а в закрепленных охотугодиях – с 1 ноября по 15 декабря 2019 года. 

«Предложения по проведению охоты были разработаны с учетом данных о численности охотничьих ресурсов, одобрены научным сообществом и согласованы с Росприроднадзором», - пояснили в пресс-службе краевого правительства.

Добавим, что постановление о введении на территории региона запретов и ограничений на добычу объектов животного мира в летне-осенний период 2019 года и осенне-зимний сезон охоты 2019-2020 годов было принято на заседании Правительства Красноярского края.

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