В Хабаровском крае ожидают четвертую волну паводка из-за тайфунов «Лекима» и «Крос». Прогнозируется, что уровень реки Амур в Хабаровске может подняться до 680 см. Об этом сообщил на совещании в среду руководитель Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин.

«В настоящее время на Амуре идет третья волна паводка, уровень Амура до конца недели незначительно растет, на этом третью волну паводка можно было бы считать законченной, но нам грозит четвертая волна паводка. Это связано с приближением и влиянием тайфунов «Лекима» и «Крос», - рассказал Паршин.

По его словам, тайфун «Лекима» 14-15 августа вызовет дожди в бассейне китайского притока Амура - реки Сунгари, в Еврейской автономной области и на юге Хабаровского края. Еще более сильные дожди 16-17 августа принесет тайфун «Крос». Всего с 14 по 17 августа в регионе может выпасть от 100 до 150 миллиметров осадков.

В регионе из-за паводка введен режим ЧС. В среду утром уровень Амура у Хабаровска составил 557 сантиметров, увеличившись за сутки на 8 сантиметров.