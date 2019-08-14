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В Красноярском крае укладывают модифицированный асфальт

Главная Общество
Иркутск
18:00 14 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На трассе «Саяны» в Манском районе Красноярского края укладывают модифицированный асфальт. В региональном управлении автомобильных дорог сообщили, что покрытие использованием с полимерно-битумного вяжущего отличается повышенной износостойкостью и улучшенными свойствами.

«У такого асфальта большой диапазон рабочих температур: разница между температурой размягчения и хрупкости - до 100°с в то время, как у обычного - до 60°с. Модифицированный асфальт имеет высокую устойчивость к разрушению и деформации за счёт большей эластичности. Кроме того, благодаря ПБВ значительно замедляется процесс старения покрытия», - пояснили в организации.

Ремонт проходит на трассе с 375 по 382 километр, а также на 169 километре дороги. Рабочие уже заменили бордюрные камни, сейчас ведут отсыпку обочин. Асфальт появится до конца октября.

Добавим, что «Саяны» относятся к категории дорог регионального значения, трасса связывает с Красноярском южные и восточные районы.

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