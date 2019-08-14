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Для пострадавших жителей иркутского Тулуна построят образцы частных домов

Главная Общество
Иркутск
19:54 14 Августа 2019
наводнение, строительство, дома
Автор: Sibnovosti.ru
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В микрорайоне Березовый в иркутском городе Тулуне к 1 сентября будут построены два дома площадью 54 кв. и 72 кв. м. Они станут образцами для тех горожан, кто намерен получить готовое жилье вместо утерянного в ходе наводнения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Они будут наглядными образцами, чтобы люди смогли посмотреть, подходят они им или нет», - процитировал губернатора Сергея Левченко официальный портал Иркутской области.

Как писали Sibnovosti.ru, всего в регионе в ходе двух волн паводка было подтоплено 17,4 тыс. домов. 1,3 тыс. из них снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.

Мэрия Тулуна ранее сообщала о том, что компания «Востсибстрой» приступила к подготовке первой строительной площадки рядом с дворцом культуры «Прометей». По данным официального сайта муниципалитета, здесь будет построено малоэтажное жилье.

Фото: официальный сайт Тулуна

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