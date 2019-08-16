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Минприроды РФ предложило изменить систему тушения лесных пожаров

Главная Общество
Иркутск
11:59 16 Августа 2019
предложение, лесные пожары, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство природных ресурсов и экологии РФ представило в российское правительство перечень мер, которые призваны сделать борьбу с лесными пожарами более эффективной. Речь, в частности, идет о росте ответственности федеральных властей при принятии решений, касающихся этой сферы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным сайта минприроды РФ, предлагается перевести принятие решений по установлению зон контроля лесных пожаров с регионального уровня на федеральный. В настоящее время решения о тушении зон контроля принимаются главами субъектов РФ.

«Необходимо исключить возможность самостоятельного изменения границ установленных зон на уровне субъекта, и, в том числе, включения в них арендуемых лесных участков, территорий с объектами инфраструктуры, земель лесного фонда, примыкающих к ООПТ федерального значения, а также к государственной границе РФ. В текущем году в ряде регионов фиксировались случаи необоснованного принятия решения о не тушении пожаров в лесах рядом с ООПТ, что оборачивалось угрозой для уникальных природных территорий», - говорится также в сообщении минприроды РФ.

Рослесхоз может получить полномочия по охране лесов от пожаров на территориях наиболее подверженных опасности возгораний, в том числе, расположенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Предложено увеличить штат ФБУ «Авиалесоохрана» на 1 тыс. человек, а также создать парк лесной авиации из 12 воздушных судов.

В сообщении министерства отмечается, что инициатива подготовлена совместно с Рослесхозом и региональными властями.

Создатели сайта change.org считают предложения минприроды РФ ответом на размещенную в июле 2019 года в интернете петицию. В ней содержится требование принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров в Сибири. К настоящему времени петицию подписало около 1,2 млн человек.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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