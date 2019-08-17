17 августа
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Футболист «Cпартака» вступился за Байкал и иркутские леса

Главная Общество
Иркутск
10:47 17 Августа 2019
общество, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Защитник футбольного «Спартака» Андрей Ещенко вступился за сибирские леса и озеро Байкал. Спортсмен родился в Иркутске, а в Москву переехал уже состоявшимся игроком местной «Звезды». В 2016 году подписал контракт со «Спартаком». Сегодня футболиста довольно сильно волнуют экологические проблемы на его родине. Об этом он рассказал в интервью sports.ru. 

По словам Ещенко, он подписал все петиции, которые касаются сохранения иркутских лесов и строительства завода по производству питьевой воды на Байкале. 

«У нас ведь даже серьезная операция по тушению началась только после петиций. Я этого не понимаю. Если у МЧС есть самолеты B-200, которые могут точечно сбрасывать тонны воды, то почему их сразу не использовать? Все говорят, мол, экономически невыгодно, но людям же нечем дышать, огромные площади горят», — сказал спортсмен в интервью. 

Он назвал ситуацию чрезвычайной и призвал людей бороться с проблемой. 

«Это чрезвычайная ситуация, и с ней надо было бороться. А так получается – лес горит и вырубается, уровень воды в Байкале падает, омуля толком нет в продаже», – сказал Ещенко. 

Напомним, ранее потушить пожары, бушующие в сибирских лесах, требовали российские селебрити, а также голливудский актер Леонардо Ди Каприо.  

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Минприроды РФ предложило изменить систему тушения лесных пожаров

Минприроды РФ предложило изменить систему тушения лесных пожаров

16 Августа 2019 г.
Инициатива предполагает увеличение ответственности федеральных властей
Новости Иркутска: Для пострадавших жителей иркутского Тулуна построят образцы частных домов

Для пострадавших жителей иркутского Тулуна построят образцы частных домов

14 Августа 2019 г.
К 1 сентября должны быть готовы два варианта
Новости Иркутска: В Красноярском крае укладывают модифицированный асфальт

В Красноярском крае укладывают модифицированный асфальт

14 Августа 2019 г.
Это износостойкое покрытие
Новости Иркутска: В Хабаровском крае ожидают четвертую волну паводка

В Хабаровском крае ожидают четвертую волну паводка

14 Августа 2019 г.
Прогнозируется, что уровень реки Амур в Хабаровске может подняться до 680 см.
Новости Иркутска: В Красноярском крае ограничили охоту на гусей и косуль

В Красноярском крае ограничили охоту на гусей и косуль

13 Августа 2019 г.
Это сделано для сохранения популяций
Новости Иркутска: На памятнике в Приамурье погибшим в ВОВ воинам обнаружили изображение солдат НАТО

На памятнике в Приамурье погибшим в ВОВ воинам обнаружили изображение солдат НАТО

13 Августа 2019 г.
Памятнику уже более 20 лет, однако после реконструкции местные жители заметили на монументе солдат США, держащих в руках винтовки M16.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Глава Красноярска Сергей Еремин вошел в топ лучших мэров-блогеров

Глава Красноярска Сергей Еремин вошел в топ лучших мэров-блогеров

12 Августа 2019 г.
Он завел страницу в социальных сетях сразу после назначения
Новости Иркутска: В Иркутской области насчитали 17,4 тысячи подтопленных домов

В Иркутской области насчитали 17,4 тысячи подтопленных домов

14 Августа 2019 г.
Власти уточняют последствия паводка
Новости Иркутска: Демеркуризация цеха «Усольехимпрома» займет три года

Демеркуризация цеха «Усольехимпрома» займет три года

16 Августа 2019 г.
Госэкспертиза одобрила проект
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356