Футболист московского «Cпартака» Андрей Ещенко вступился за Байкал и иркутские леса

Защитник футбольного «Спартака» Андрей Ещенко вступился за сибирские леса и озеро Байкал. Спортсмен родился в Иркутске, а в Москву переехал уже состоявшимся игроком местной «Звезды». В 2016 году подписал контракт со «Спартаком». Сегодня футболиста довольно сильно волнуют экологические проблемы на его родине. Об этом он рассказал в интервью sports.ru.

По словам Ещенко, он подписал все петиции, которые касаются сохранения иркутских лесов и строительства завода по производству питьевой воды на Байкале.

«У нас ведь даже серьезная операция по тушению началась только после петиций. Я этого не понимаю. Если у МЧС есть самолеты B-200, которые могут точечно сбрасывать тонны воды, то почему их сразу не использовать? Все говорят, мол, экономически невыгодно, но людям же нечем дышать, огромные площади горят», — сказал спортсмен в интервью.

Он назвал ситуацию чрезвычайной и призвал людей бороться с проблемой.

«Это чрезвычайная ситуация, и с ней надо было бороться. А так получается – лес горит и вырубается, уровень воды в Байкале падает, омуля толком нет в продаже», – сказал Ещенко.

Напомним, ранее потушить пожары, бушующие в сибирских лесах, требовали российские селебрити, а также голливудский актер Леонардо Ди Каприо.