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Пострадавшим от иркутского паводка могут облегчить замену жилья

Главная Общество
Иркутск
18:35 20 Августа 2019
вице-премьер, губернатор, жилье
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Иркутской области предложили снять ограничения при выделении жилья тем, кто потерял его в результате наводнения. Об инициативе губернатора Сергея Левченко сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Свое предложение глава региона направил Виталию Мутко. Российский вице-премьер возглавляет правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка.

Действующие правила компенсации предполагают, что получить жилье взамен утраченного могут только те, у кого нет в собственности или доли в праве общей собственности другого жилого помещения, либо размер другой жилплощади не достигает учетной нормы.

«На практике выяснилось, что у значительного числа людей, потерявших дома или квартиры, в собственности, либо в доле в праве общей собственности есть другое жилье, где проживают родители, бабушки, либо взрослые дети, для которых эта недвижимость и была куплена. У некоторых граждан есть жилье в других регионах страны, но проверка его соответствия учетной норме, которая устанавливается отдельно в каждом субъекте Российской Федерации, и его пригодности для проживания вызывает большие сложности. Это затягивает сроки принятия решений о предоставлении жилья и фактического обеспечения им, и вызывает социальную напряженность среди пострадавших», - пояснили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Сергей Левченко попросил Виталия Мутко ходатайствовать перед правительством РФ об исключении упомянутых условий из Правил предоставления финансового обеспечения гражданам, жилые помещения которых были утрачены или повреждены в результате наводнения.

Как писали Sibnovosti.ru, всего в ходе двух волн паводка в Иркутской области было подтоплено 17,4 тыс. домов. 1,3 тыс. из них вообще снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос, поскольку восстановить их невозможно.

Фото: официальный портал Иркутской области

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