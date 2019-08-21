21 августа
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Самолеты «Барсов» довезут до Улан-Удэ на грузовиках

Главная Общество
Иркутск
14:53 21 Августа 2019
шоу, авиа, самолет
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Женская пилотажная группа «Барсы» не сможет долететь до Улан-Удэ, чтобы принять участие в авиашоу. Ее самолеты придется доставить автомобильным транспортом, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Единственная в России женская пилотажная группа базируется в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ). Она выступает на учебно-спортивных самолетах Як-52. Сургут и Улан-Удэ разделяет примерно 4 тыс. км. Между городами нет достаточного количества аэродромов для дозаправки, отмечает служба информации «Радио Сибирь». Поэтому воздушные суда будут разобраны и погружены на грузовики. Автомобилям понадобится неделя для того, чтобы добраться до столицы Бурятии.

Авиашоу войдет в программу празднования 80-летия «Улан-Удэнского авиационного завода». Сам праздник начнется 30 августа, а выступление летчиц запланировано на 1 сентября. «Барсы» подготовили 20-минутную программу.

Фото: страница пилотажной группы «Барсы» в соцсети «ВКонтакте»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Имущество зимней Универсиады-2019 раздают спортивным учреждениям края

Имущество зимней Универсиады-2019 раздают спортивным учреждениям края

21 Августа 2019 г.
Будет передана вся материально-техническая база
Новости Иркутска: Пострадавшим от иркутского паводка могут облегчить замену жилья

Пострадавшим от иркутского паводка могут облегчить замену жилья

20 Августа 2019 г.
Губернатор Сергей Левченко попросил снять ряд ограничений
Новости Иркутска: Футболист московского «Cпартака» Андрей Ещенко вступился за Байкал и иркутские леса

Футболист московского «Cпартака» Андрей Ещенко вступился за Байкал и иркутские леса

17 Августа 2019 г.
Спортсмен родился в Иркутске
Новости Иркутска: Минприроды РФ предложило изменить систему тушения лесных пожаров

Минприроды РФ предложило изменить систему тушения лесных пожаров

16 Августа 2019 г.
Инициатива предполагает увеличение ответственности федеральных властей
Новости Иркутска: Для пострадавших жителей иркутского Тулуна построят образцы частных домов

Для пострадавших жителей иркутского Тулуна построят образцы частных домов

14 Августа 2019 г.
К 1 сентября должны быть готовы два варианта
Новости Иркутска: В Красноярском крае укладывают модифицированный асфальт

В Красноярском крае укладывают модифицированный асфальт

14 Августа 2019 г.
Это износостойкое покрытие
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Еще в двух районах Приморья введен режим ЧС

Еще в двух районах Приморья введен режим ЧС

17 Августа 2019 г.
В общей сложности в Приморье в настоящее время подтоплено более 460 подворий и примерно 130 домов.
Новости Иркутска: Вода в Амуре у Хабаровска приблизилась к критической отметке

Вода в Амуре у Хабаровска приблизилась к критической отметке

20 Августа 2019 г.
Повышение уровня воды вызвано сильными проливными дождями в крае.
Новости Иркутска: Демеркуризация цеха «Усольехимпрома» займет три года

Демеркуризация цеха «Усольехимпрома» займет три года

16 Августа 2019 г.
Госэкспертиза одобрила проект
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356