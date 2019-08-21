Самолеты «Барсов» довезут до Улан-Удэ на грузовиках

Женская пилотажная группа «Барсы» не сможет долететь до Улан-Удэ, чтобы принять участие в авиашоу. Ее самолеты придется доставить автомобильным транспортом, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Единственная в России женская пилотажная группа базируется в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ). Она выступает на учебно-спортивных самолетах Як-52. Сургут и Улан-Удэ разделяет примерно 4 тыс. км. Между городами нет достаточного количества аэродромов для дозаправки, отмечает служба информации «Радио Сибирь». Поэтому воздушные суда будут разобраны и погружены на грузовики. Автомобилям понадобится неделя для того, чтобы добраться до столицы Бурятии.

Авиашоу войдет в программу празднования 80-летия «Улан-Удэнского авиационного завода». Сам праздник начнется 30 августа, а выступление летчиц запланировано на 1 сентября. «Барсы» подготовили 20-минутную программу.

Фото: страница пилотажной группы «Барсы» в соцсети «ВКонтакте»