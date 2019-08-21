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Имущество зимней Универсиады-2019 раздают спортивным учреждениям края

Главная Общество
Иркутск
15:02 21 Августа 2019
общество, красноярск, универсиада
Автор: Sibnovosti.ru
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Имущество зимней Универсиады-2019 раздают спортивным учреждениям Красноярского края. В организации и школы передают все: мебель, телевизоры, видеокамеры, оргтехнику, кулеры, обогреватели, тенты, пьедесталы награждения. Об этом рассказали в пресс-службе студенческих игр. 

«Все, что осталось после игр, используется: от мебели в кабинетах до флаговых групп перед стадионом и катком «Первомайский». Эта материально-техническая база существенно сэкономила бюджетные средства», — сказал директор краевой школы по хоккею с мячом Михаил Чечеткин.

Отметим, что инвентарь, оставшийся после игр, уже передали в спортшколы края, а мебель и посуду — в образовательные учреждения региона. 

Напомним, Универсиада-2019 проходила в Красноярске со 2 по 12 марта. 

Фото: krsk2019.ru

 

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