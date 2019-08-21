В Красноярском крае еще пять населенных пунктов подключили к системе «112»

К единому номеру «112» для вызова экстренных оперативных служб подключено еще пять населенных пунктов Красноярского края. К системе присоединились Дивногорск, Железногорск, Сосновоборск, Емельяново и Березовка, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Пока услуга доступна только абонентам «Tele2» и «Ростелеком», в Красноярске позвонить на единый номер вызова экстренных служб могут пользователи всех операторов.

Краевое правительство рассчитывает до конца года подключить к системе «112» все муниципалитеты в регионе.

«Запланирован запуск мобильного приложения, при использовании которого гражданам будут оперативно приходить оповещения о коммунальных отключениях или авариях, о закрытии трасс и других чрезвычайных ситуациях. Кроме того, можно будет оперативно позвонить в службу «112» при нажатии всего лишь одной кнопки в приложении, которое будет работать на платформах iOS и Android», - отметил министр цифрового развития края Николай Распопин.

В правительстве уточнили, что при звонке на номер «112» время ожидания ответа оператора в среднем составляет 8 секунд. За 90 секунд специалист должен обработать сообщение.