Иркутские пожары перестали быть чрезвычайными

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко своим указом отменил режим чрезвычайной ситуации в лесах региона. Он действовал с 11 июля, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Такое решение принято в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки», - разъясняется в сообщении пресс-службы правительства региона.

В настоящее время в регионе зарегистрировано четыре лесных пожара общей площадью 823 га. Из них два очага локализовано на площади 91 га в Усть-Кутском районе. Действуют два возгорания - в Катангском районе на площади 729 га, и в Казачинско-Ленском районе на 3 га.

В самый сложный период, в августе, площадь горения иркутских лесов превышала 700 тыс. га, отмечает «Интерфакс-Сибирь». Число очагов доходило до 150, в зоне задымления находилось более 100 населенных пунктов.

Фото: официальный портал Иркутской области