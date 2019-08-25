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В сентябре возобновятся рейсы из Иркутска на остров Ольхон на Байкале

Главная Общество
Иркутск
11:33 25 Августа 2019
общество, рейсы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В сентябре текущего года авиакомпания «Сибирская легкая авиация» собирается запустить рейсы в поселок Хужир на острове Ольхон на Байкале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора авиаперевозчика Андрея Богданова.

В теплое время год с острова на материк ходят паромы, а зимой открывается ледяная дорога. В 2014 году на Ольхон летали самолеты, но позже полеты прекратили. 

Стоимость билетов из Иркутска в Хужир составит 4-6 тыс. рублей. Направление может включить в себя третий пункт — Улан-Удэ. В этом случае перевозчику полагаются субсидии от Росавиации, что позволит снизить стоимость билетов в 2-3 раза. 

Рейсы планируется выполнять на самолетах Ан-28. 

Ольхон — это крупнейший остров озера Байкал, на котором находятся девять населенных пунктов. Хужир - самый крупный из них с населением 1,4 тыс. человек.

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