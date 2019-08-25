В сентябре возобновятся рейсы из Иркутска на остров Ольхон на Байкале

В сентябре текущего года авиакомпания «Сибирская легкая авиация» собирается запустить рейсы в поселок Хужир на острове Ольхон на Байкале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора авиаперевозчика Андрея Богданова.

В теплое время год с острова на материк ходят паромы, а зимой открывается ледяная дорога. В 2014 году на Ольхон летали самолеты, но позже полеты прекратили.

Стоимость билетов из Иркутска в Хужир составит 4-6 тыс. рублей. Направление может включить в себя третий пункт — Улан-Удэ. В этом случае перевозчику полагаются субсидии от Росавиации, что позволит снизить стоимость билетов в 2-3 раза.

Рейсы планируется выполнять на самолетах Ан-28.

Ольхон — это крупнейший остров озера Байкал, на котором находятся девять населенных пунктов. Хужир - самый крупный из них с населением 1,4 тыс. человек.