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Судебные приставы опечатали двери торгового центра в Советском районе Красноярска

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Иркутск
17:07 26 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Советском районе Красноярска закрыты помещения торгового комплекса «Бродвей», расположенные в его подвальной части. Двери магазина опечатали судебные приставы. В федеральной службе сообщили, что Советский районный суд принял решение о приостановке эксплуатации части нежилого помещения по ул. Тельмана, 28 В в Красноярске в связи с нарушениями правил пожарной безопасности. 

«В межрайонный отдел судебных приставов по исполнению исполнительных документов неимущественного характера поступил лист немедленного исполнения — судебные приставы незамедлительно выехали по адресу указанного объекта. В настоящее время двери помещения опечатаны, его эксплуатация приостановлена», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю.

Ранее суд Октябрьского района Красноярска вынес постановление о временном закрытии торгово-выставочного комплекса MixMax. Решение также связано с нарушением требований пожарной безопасности в здании, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru. Предприниматели пытаются его оспорить. Пока торгово-выставочный комплекс продолжает работать.

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