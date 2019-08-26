Судебные приставы опечатали двери торгового центра в Советском районе Красноярска

В Советском районе Красноярска закрыты помещения торгового комплекса «Бродвей», расположенные в его подвальной части. Двери магазина опечатали судебные приставы. В федеральной службе сообщили, что Советский районный суд принял решение о приостановке эксплуатации части нежилого помещения по ул. Тельмана, 28 В в Красноярске в связи с нарушениями правил пожарной безопасности.

«В межрайонный отдел судебных приставов по исполнению исполнительных документов неимущественного характера поступил лист немедленного исполнения — судебные приставы незамедлительно выехали по адресу указанного объекта. В настоящее время двери помещения опечатаны, его эксплуатация приостановлена», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю.

Ранее суд Октябрьского района Красноярска вынес постановление о временном закрытии торгово-выставочного комплекса MixMax. Решение также связано с нарушением требований пожарной безопасности в здании, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru. Предприниматели пытаются его оспорить. Пока торгово-выставочный комплекс продолжает работать.