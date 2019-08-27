Байкальскую турбазу «Песчанка» закрыли на уборку

Иркутский районный суд запретил деятельность базы отдыха «Песчанка» на Байкале до выполнения ею ряда требований экологического характера. Соответствующий иск подавала Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Работу базы уже приостановили сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области. Как отмечают в ведомстве, ООО «База отдыха «Песчанка» обязано очистить территорию земельных участков, освободить самовольно занятый земельный участок, разработать проект рекультивации нарушенных земель.

По данным информагентства «Интерфакс-Сибирь», в январе 2019 года следственные органы СКР по материалам природоохранной прокуратуры возбудили уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) по факту причинения вреда почве в результате туристической деятельности в бухте Песчаной на Байкале. По данным прокуратуры, здесь твердые бытовые отходы закапывали в водоохраной зоне.

Турбаза на берегу бухты Песчаная была открыта еще в 1960-е годы. В 2019 году сезон в «Песчанке» закрывается 28 августа, говорится на ее сайте.

Как писали Sibnovosti.ru, в марте 2018 года в Иркутской области Ольхонский районный суд приостановил работу турбаз «Алдартай» и «Светлана», расположенных в поселке Хужир на побережье Байкала. Во время проверки прокуратура выявила там грубые нарушения природоохранного законодательства.

Фото: сайт ООО «База отдыха «Песчанка»