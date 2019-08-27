Военная техника покинула аэропорт Красноярска

Военная техника завершила спецоперации в Красноярском крае и покинула международный аэропорт Красноярска, который на месяц стал местом ее базирования. Самолеты и вертолеты Минобороны участвовали в тушении лесных пожаров и ликвидации последствий взрывов на военном арсенале в поселке Каменка.

За время работы было совершено более 1000 взлетно-посадочных операций и загружено 17,5 млн литров воды, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе красноярского аэропорта.

«За то время, что самолеты базировались на территории аэропорта, нашей задачей было обеспечить не только своевременное обслуживание военных бортов, но и самолетов гражданской авиации. Считаю, что аэропорт с этим успешно справился. Спасибо пассажирам за понимание, а коллегам — за слаженную работу», — отметил генеральный директор международного аэропорта Красноярск Андрей Метцлер.

Напомним, что военная техника базировалась в аэропорту Красноярска с 1 по 25 августа.

Фото: красноярский аэропорт