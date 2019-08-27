Из Бурятии в Монголию отправился памятник в честь победы на Халхин-Голе

В Монголии установят памятник в честь 80-летия победы советско-монгольских войск над японской армией на реке Халхин-Гол. Он изготовлен в Бурятии архитектором Александром Капустиным, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Памятник отправлен в соседнее государство с автопробегом «Дорогами отцов». Эта акция с участием более 100 человек проходит с 25 августа по 4 сентября.

«Памятник представляет собой стелу с фигурами трех воинов бурятской, русской и монгольской национальностей в полный рост. На постаменте, облицованном керамогранитом и обрамленном георгиевской лентой из металла, закреплены памятные таблички с указанием имен 398 воинов-уроженцев Бурятия, павших в боях в 1939 году на р. Халхин-Гол», - говорится в сообщении на официальном портале Республики Бурятия.

Напомним, бои на Халхин-Голе шли с конца августа до 15 сентября 1939 года, когда было заключено перемирие. 15 сентября этого года на пл. Советов в Улан-Удэ пройдет парад Победы.

Фото: официальный портал Республики Бурятия