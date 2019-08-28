Завершена экспедиция «Байкал-Аляска»

Историко-географическая экспедиция «Байкал-Аляска», стартовавшая в Иркутске, финишировала в городе Ситка на американской Аляске. Ранее он носил название Ново-Архангельск, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Поздравляем участников экспедиции «Байкал-Аляска», прошедшей по пути сибирских купцов-первопроходцев и благополучно достигшей цели – Ситки, бывшего Ново-Архангельска, столицы Русской Америки! Гордимся и желаем дальнейших успехов!», - поздравило участников похода посольство РФ в США (цитата по ТАСС).

Официальный старт экспедиции на парусно-моторном надувном катамаране «Искатель» под руководство Анатолия Казакевича был дан 30 мая 2016 года в Иркутске. Ее участниками стали путешественники, фотографы, операторы.

2016-й ушел на разведку маршрута, который повторил пути торговых экспедиций сибирских купцов XVIII века. В следующем году участники экспедиции прошли 7 тыс. км до Петропавловска-Камчатского, в 2018-м - более 6 тыс. км - до Хомера на Аляске.

Фото: сайт экспедиции «Байкал-Аляска»