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Завершена экспедиция «Байкал-Аляска»

Главная Общество
Иркутск
11:01 28 Августа 2019
путешествие, аляска, байкал
Автор: Sibnovosti.ru
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Историко-географическая экспедиция «Байкал-Аляска», стартовавшая в Иркутске, финишировала в городе Ситка на американской Аляске. Ранее он носил название Ново-Архангельск, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.  

«Поздравляем участников экспедиции «Байкал-Аляска», прошедшей по пути сибирских купцов-первопроходцев и благополучно достигшей цели – Ситки, бывшего Ново-Архангельска, столицы Русской Америки! Гордимся и желаем дальнейших успехов!», - поздравило участников похода посольство РФ в США (цитата по ТАСС).

Официальный старт экспедиции на парусно-моторном надувном катамаране «Искатель» под руководство Анатолия Казакевича был дан 30 мая 2016 года в Иркутске. Ее участниками стали путешественники, фотографы, операторы.

2016-й ушел на разведку маршрута, который повторил пути торговых экспедиций сибирских купцов XVIII века. В следующем году участники экспедиции прошли 7 тыс. км до Петропавловска-Камчатского, в 2018-м - более 6 тыс. км - до Хомера на Аляске.

Фото: сайт экспедиции «Байкал-Аляска»

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