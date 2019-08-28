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Торжественные линейки в Красноярске перенесены на 2 сентября

Главная Общество
Иркутск
16:57 28 Августа 2019
общество, красноярск, школа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Новый учебный год в Красноярске начнется со 2 сентября. Городские власти решили перенести торжественные линейки в связи с тем, что 1 число выпадает на воскресенье.
В этом году в краевом центре за парты сядут 118 тысяч учеников. Первоклассников более 14 тысяч, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Больше всего самых маленьких школьников примет образовательный комплекс «Покровский», в трех зданиях учреждения откроются 17 классов для четырехсот детей. Меньше всего первоклашек, 24 человека, в школе № 30», - рассказали в управлении образования.

Отметим, что несколько красноярских школ присоединились к акции «Дети вместо цветов». Каждый ученик из класса вместо большого букета приносит только один цветок. Из них потом составляют один большой букет для учителя. Сумма, эквивалентная стоимости остальных букетов, переводится на лечение тяжело больных детей.

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