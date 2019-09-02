В зоне паводка в Хабаровском крае находятся 69 населенных пунктов, 170 жилых домов подтоплены, сообщили сегодня в региональном управлении МЧС

«Из них в 37 населенных пунктах в настоящее время отмечается подтопление 170 частных жилых домов и 656 приусадебных участков», - отметили в ведомстве.

Хабаровский край оказался в зоне паводка в августе нынешнего года. В настоящее время уровень воды в Хабаровском крае составил 634 сантиметра, что выше критической отметки на 34 сантиметра.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в понедельник по пути в Монголию заедет в пострадавшую в конце июня от наводнения Иркутскую область, сообщает РИА Новости.

«Глава государства ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков и проведет совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения», - сообщила пресс-служба Кремля.

Также в первый день нового учебного года президент посетит среднюю общеобразовательную школу в Тулуне.