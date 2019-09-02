2 сентября
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В зоне паводка в Хабаровском крае находятся 69 населенных пунктов

Главная Общество
Иркутск
11:56 2 Сентября 2019
паводки, хабаровский, край, иркутск, россия, путин
версия для печати Ico_print

В зоне паводка в Хабаровском крае находятся 69 населенных пунктов, 170 жилых домов подтоплены, сообщили сегодня в региональном управлении МЧС

«Из них в 37 населенных пунктах в настоящее время отмечается подтопление 170 частных жилых домов и 656 приусадебных участков», - отметили в ведомстве.

Хабаровский край оказался в зоне паводка в августе нынешнего года. В настоящее время уровень воды в Хабаровском крае составил 634 сантиметра, что выше критической отметки на 34 сантиметра.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в понедельник по пути в Монголию заедет в пострадавшую в конце июня от наводнения Иркутскую область, сообщает РИА Новости. 

«Глава государства ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков и проведет совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения», - сообщила пресс-служба Кремля.

Также в первый день нового учебного года президент посетит среднюю общеобразовательную школу в Тулуне.

Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: РЖД открывает первые профильные классы в школах Красноярска

РЖД открывает первые профильные классы в школах Красноярска

29 Августа 2019 г.
Они сформированы на базе седьмых классов лицеев № 2, 10 и 28
Новости Иркутска: Торжественные линейки в Красноярске перенесены на 2 сентября

Торжественные линейки в Красноярске перенесены на 2 сентября

28 Августа 2019 г.
1 сентября выпадает на воскресенье
Новости Иркутска: Завершена экспедиция «Байкал-Аляска»

Завершена экспедиция «Байкал-Аляска»

28 Августа 2019 г.
Участники экспедиции финишировали в городе Ситка
Новости Иркутска: Из Бурятии в Монголию отправился памятник в честь победы на Халхин-Голе

Из Бурятии в Монголию отправился памятник в честь победы на Халхин-Голе

27 Августа 2019 г.
Его установят в честь 80-летия победы советско-монгольских войск
Новости Иркутска: Военная техника покинула аэропорт Красноярска

Военная техника покинула аэропорт Красноярска

27 Августа 2019 г.
Самолеты и вертолеты провели более 1000 взлетно-посадочных операций
Новости Иркутска: Байкальскую турбазу «Песчанка» закрыли на уборку

Байкальскую турбазу «Песчанка» закрыли на уборку

27 Августа 2019 г.
Иркутский райсуд вынес решение о приостановке ее деятельности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Иркутская область и Алтай – на разных полюсах рейтинга доступности электроэнергии

Иркутская область и Алтай – на разных полюсах рейтинга доступности электроэнергии

2 Сентября 2019 г.
Рейтинг по итогам первого полугодия составило информагентство РИА «Новости
Новости Иркутска: Флюоритовый завод в Бурятии получил одобрение Главгосэкспертизы

Флюоритовый завод в Бурятии получил одобрение Главгосэкспертизы

29 Августа 2019 г.
Предприятие будет осваивать Эгитинское месторождение
Новости Иркутска: Новый микрорайон в иркутском Тулуне появится осенью 2020 года

Новый микрорайон в иркутском Тулуне появится осенью 2020 года

29 Августа 2019 г.
В «Березовой роще» планируется строительство 2,5 тыс. частных домов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356