Российский президент посетил пострадавшую от наводнения школу в Тулуне

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Иркутскую область. Здесь он проведет совещание, посвященное решению жилищной проблемы тех, кто лишился дома или квартиры в результате наводнения. Перед совещанием глава государства посетил школу №6 в Тулуне, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Владимир Путин осмотрел несколько отремонтированных классов, новое спортивное поле. Также глава государства побывал на уроках музыки и математики, пообщался с учениками школ №6 и №20, которые теперь учатся вместе. Владимир Путин отметил мужественность детей, переживших наводнение и помогающих взрослым справляться с бедой. Он также пообещал ученикам 8а класса бывшей школы №20, что в будущем году у них будет новая современная школа», - говорится в сообщении на официальном портале Иркутской области.

В Тулуне, наиболее пострадавшем от наводнения в регионе этим летом, были затоплены школы №20 и №6. Первую из них решено не восстанавливать. Для ремонта и оборудования второй выделено 140 млн руб. Дети из школы №20 распределены в несколько учебных заведений Тулуна.

«За предыдущие два месяца мы, взрослые, которые сначала хотели восстановить школу номер 20, но после второй волны паводков решили строить ее на новом месте, ходили в старое здание каждый день…. И мы сохраним двадцатую школу, сохраним ее номер, ее традиции», - сказал сегодня на церемонии начал нового учебного года в Тулуне иркутский губернатор Сергей Левченко.

Фото: сайт президента РФ