2 сентября
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Российский президент посетил пострадавшую от наводнения школу в Тулуне

Главная Общество
Иркутск
18:28 2 Сентября 2019
школа, наводнение, президент
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Иркутскую область. Здесь он проведет совещание, посвященное решению жилищной проблемы тех, кто лишился дома или квартиры в результате наводнения. Перед совещанием глава государства посетил школу №6 в Тулуне, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Владимир Путин осмотрел несколько отремонтированных классов, новое спортивное поле. Также глава государства побывал на уроках музыки и математики, пообщался с учениками школ №6 и №20, которые теперь учатся вместе. Владимир Путин отметил мужественность детей, переживших наводнение и помогающих взрослым справляться с бедой. Он также пообещал ученикам 8а класса бывшей школы №20, что в будущем году у них будет новая современная школа», - говорится в сообщении на официальном портале Иркутской области.

В Тулуне, наиболее пострадавшем от наводнения в регионе этим летом, были затоплены школы №20 и №6. Первую из них решено не восстанавливать. Для ремонта и оборудования второй выделено 140 млн руб. Дети из школы №20 распределены в несколько учебных заведений Тулуна.

«За предыдущие два месяца мы, взрослые, которые сначала хотели восстановить школу номер 20, но после второй волны паводков решили строить ее на новом месте, ходили в старое здание каждый день…. И мы сохраним двадцатую школу, сохраним ее номер, ее традиции», - сказал сегодня на церемонии начал нового учебного года в Тулуне иркутский губернатор Сергей Левченко.

Фото: сайт президента РФ

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: В зоне паводка в Хабаровском крае находятся 69 населенных пунктов

В зоне паводка в Хабаровском крае находятся 69 населенных пунктов

2 Сентября 2019 г.
170 жилых домов подтоплены
Новости Иркутска: РЖД открывает первые профильные классы в школах Красноярска

РЖД открывает первые профильные классы в школах Красноярска

29 Августа 2019 г.
Они сформированы на базе седьмых классов лицеев № 2, 10 и 28
Новости Иркутска: Торжественные линейки в Красноярске перенесены на 2 сентября

Торжественные линейки в Красноярске перенесены на 2 сентября

28 Августа 2019 г.
1 сентября выпадает на воскресенье
Новости Иркутска: Завершена экспедиция «Байкал-Аляска»

Завершена экспедиция «Байкал-Аляска»

28 Августа 2019 г.
Участники экспедиции финишировали в городе Ситка
Новости Иркутска: Из Бурятии в Монголию отправился памятник в честь победы на Халхин-Голе

Из Бурятии в Монголию отправился памятник в честь победы на Халхин-Голе

27 Августа 2019 г.
Его установят в честь 80-летия победы советско-монгольских войск
Новости Иркутска: Военная техника покинула аэропорт Красноярска

Военная техника покинула аэропорт Красноярска

27 Августа 2019 г.
Самолеты и вертолеты провели более 1000 взлетно-посадочных операций
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Иркутская область и Алтай – на разных полюсах рейтинга доступности электроэнергии

Иркутская область и Алтай – на разных полюсах рейтинга доступности электроэнергии

2 Сентября 2019 г.
Рейтинг по итогам первого полугодия составило информагентство РИА «Новости
Новости Иркутска: Иркутские ученые открыли новый минерал

Иркутские ученые открыли новый минерал

31 Августа 2019 г.
Специальная комиссия уже утвердила новое название для горной породы
Новости Иркутска: Флюоритовый завод в Бурятии получил одобрение Главгосэкспертизы

Флюоритовый завод в Бурятии получил одобрение Главгосэкспертизы

29 Августа 2019 г.
Предприятие будет осваивать Эгитинское месторождение
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356