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Единственный тулунский преподаватель игры на скрипке получила новый инструмент

Главная Общество
Иркутск
12:09 4 Сентября 2019
учитель, наводнение, музыка
Автор: Sibnovosti.ru
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Единственный преподаватель скрипичной игры в Тулуне получила новый инструмент. Прежний настолько пострадал при наводнении, что уже не мог быть восстановлен, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Наш дом очень сильно пострадал при наводнении, скрипку затопило. И я очень надеялась, что вот сойдет вода, я достану ее… Но потом оказалось, что доставать уже нечего», - приводится рассказал учителя Ирины Смирновой на официальном портале Иркутской области.   

Она ведет занятия по классу скрипки в единственной детской музыкальной школе Тулуна. Сейчас у нее обучаются 10 детей.

По данным областных властей, новую скрипку для педагога приобрели в Братском музыкальном училище. Это инструмент ручной работы корейского мастера.

«Соседи-братчане откликнулись на просьбу своей ученицы. Теперь у нее есть столь необходимый для музыканта инструмент. Я тоже, как и многие, закончил в свое время музыкальную школу. К скрипке отношение особое», - прокомментировал событие иркутский губернатор Сергей Левченко, вручая инструмент тулунскому педагогу.

Фото: официальный портал Иркутской области

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