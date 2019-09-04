Единственный тулунский преподаватель игры на скрипке получила новый инструмент

Единственный преподаватель скрипичной игры в Тулуне получила новый инструмент. Прежний настолько пострадал при наводнении, что уже не мог быть восстановлен, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Наш дом очень сильно пострадал при наводнении, скрипку затопило. И я очень надеялась, что вот сойдет вода, я достану ее… Но потом оказалось, что доставать уже нечего», - приводится рассказал учителя Ирины Смирновой на официальном портале Иркутской области.

Она ведет занятия по классу скрипки в единственной детской музыкальной школе Тулуна. Сейчас у нее обучаются 10 детей.

По данным областных властей, новую скрипку для педагога приобрели в Братском музыкальном училище. Это инструмент ручной работы корейского мастера.

«Соседи-братчане откликнулись на просьбу своей ученицы. Теперь у нее есть столь необходимый для музыканта инструмент. Я тоже, как и многие, закончил в свое время музыкальную школу. К скрипке отношение особое», - прокомментировал событие иркутский губернатор Сергей Левченко, вручая инструмент тулунскому педагогу.

Фото: официальный портал Иркутской области