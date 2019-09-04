В Красноярске студентов научат проходить собеседования и делать карьеру

Служба занятости Красноярского края проводит акцию для старшекурсников и выпускников «Новые рубежи». С сентября по октябрь в Красноярске будут проходить образовательные семинары, мастер-классы по построению карьеры, а также ярмарки вакансий и дискуссионные площадки. Участников научат составлять резюме и успешно проходить собеседования.

«В этом году у студентов и выпускников появится возможность посетить около 200 предприятий, имеющих вакантные рабочие места или формирующих кадровый резерв. Эти организации представляют разные отрасли экономики (строительство, химическая промышленность, сельское и жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, торговля и другие)», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

В агентстве труда и занятости населения Красноярского края отмечают, что в году благодаря акции «Новые рубежи» работу получили 374 молодых специалиста.