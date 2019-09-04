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В Красноярском крае студентов научат проходить собеседования и делать карьеру

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Иркутск
17:25 4 Сентября 2019
общество, красноярск, служба
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Служба занятости Красноярского края проводит акцию для старшекурсников и выпускников «Новые рубежи». С сентября по октябрь в регионе будут проходить образовательные семинары, мастер-классы по построению карьеры, а также ярмарки вакансий и дискуссионные площадки. Участников научат составлять резюме и успешно проходить собеседования. 

«В этом году у студентов и выпускников появится возможность посетить около 200 предприятий, имеющих вакантные рабочие места или формирующих кадровый резерв. Эти организации представляют разные отрасли экономики (строительство, химическая промышленность, сельское и жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, торговля и другие)», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства. 

В агентстве труда и занятости населения Красноярского края отмечают, что в году благодаря акции «Новые рубежи» работу получили 374 молодых специалиста.

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