В детсадах Красноярска свободны 400 внеочередных мест для малышей

Власти Красноярска готовы предоставить детям более 400 мест в садах вне очереди. Свободные места есть в частных учреждениях, у которых заключен договор с муниципалитетом. По системе, которая работает в краевом центре уже пять лет, посещение детьми частных садов оплачивает городской бюджет – это около 9 тысяч рублей в месяц на одного малыша. Плата родителей составляет 1 641 рубль в месяц, как и за муниципальный сад. Дополнительные занятия в саду оплачиваются отдельно – такая же схема установлена и в государственных садах.

«Для получения путевки необходимо обратиться в территориальный отдел главного управления образования по месту жительства, уточнить адрес учреждений, в которых есть свободные места, и выбрать понравившийся садик. Большинство учреждений находятся в микрорайонах с массовой жилой застройкой, в которых не хватает муниципальных садов. Частные садики находятся на Взлетке, в Северном, Покровке, Студгородке и других», - отметила руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

По программе приобретения услуги по присмотру и уходу за детьми в частных садах Красноярска организовано почти 3,5 тысячи мест. На льготных условиях детей принимают более чем в 80 учреждениях, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.