Прокуратура требует ускорить обследование домов в иркутском Тулуне

Мэр иркутского города Тулуна получил предостережение прокуратуры. Оно вынесено за затягивание сроков обследования домов, поврежденных наводнением, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Мэру Тулуна объявлено предостережение о недопустимости затягивания сроков обследования поврежденных домов», - говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в этом городе и в Тулунском районе наводнение подтопило в общей сложности более 3,5 тыс. домов. Ранее недовольство работой мэра Тулуна Юрия Кариха высказал полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Как писали Sibnovosti.ru, в Тайшетском районе Иркутской области оштрафованы руководителя ряда муниципалитетов. Суд привлек их к административной ответственности за несвоевременное оповещение жителей о чрезвычайной ситуации во время наводнения.

Фото: официальный портал Иркутской области