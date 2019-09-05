За год рождаемость в Красноярском крае сократилась почти на 10%

Красноярскстат зафиксировал значительное сокращение рождаемости в Красноярском крае. По данным статистиков, с января по июнь 2019 года в регионе на свет появилось 15 045 малышей. Это на 8,9%, чем за аналогичный период 2018 года – тогда родилось на 1465 детей больше.

Кроме того, жители Красноярского края стали реже заключать браки. В первые шесть месяцев нынешнего года было сыграно 7465 свадеб - почти на 13% меньше, чем в этот же период 2018 года. При этом разводов среди красноярцев также стало меньше – почти на треть: зарегистрировано 4955 разрывов отношений, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. В точных цифрах количество разводов сократилось на 27,9%.

Также Красноярскстат актуализировал данные о численности населения Красноярского края. По данным на 1 июля 2019 года, в регионе проживает 2 868 700 человек.