Керамогранит как универсальный материал

Еще сравнительно недавно об этом виде облицовки мало что было известно, его многие путали с традиционной плиткой. Постепенно керамический гранит стал завоевывать рынок – сначала европейский, а затем уже и отечественный. Искусственный камень, как его еще называют, приобрел популярность среди широкого круга потребителей, включая обычных профессиональных строителей, дизайнеров, декораторов и простых обывателей. Сегодня этот материал чуть ли не самый востребованный в современной отделке. Его используют для стен и пола, для внутренней и наружной отделки. Керамогранит можно встретить в оформлении ванных, кухонь, гостиных. С помощью него облицовывают фасады, обустраивают пешеходной зоны, открытые площадки, подступы к бассейну, искусственному пруду и пр. Его по праву можно назвать универсальным, поскольку область применения самая широкая. Что в настоящее время предлагают производители керамогранита?

Облицовочный керамогранит, размер 60*120

Керамогранитная плитка для пола в интернет-магазинах представлена российскими и европейскими фабриками и имеет ряд преимуществ. Помимо того, что по прочности и надежности ей почти нет равных, напольные покрытия одинаково успешно можно использовать для отделки стен. Практичность материала и его техничность с каждым годом вызывают все меньше сомнений. Изготовленный по особой технологии искусственный камень способен выдержать самые высокие нагрузки. Изначально его выпускали для обустройства пола в производственных цехах и прочих помещениях, где требовалось создать покрытие, обладающее большой прочностью, не подверженное механическим ударам и агрессивным воздействиям.

Сейчас керамогранит активно используется в отделке как коммерческих, так и частных интерьеров, а также экстерьеров. Если его высокие технические характеристики были доказаны на практике еще несколько лет назад, то декоративность материала до недавнего времени оставалась за рамками. На российском рынке он был представлен изделиями преимущественно однообразного дизайна. Как правило, цветовая гамма керамического гранита ограничивалась скудными оттенками, с градацией между коричневым и бежевым. В настоящее время ситуация изменилась кардинально. Российские и зарубежные производители начали уделять больше внимания эстетике. Благодаря творческому подходу в продажу стали поступать коллекции плитки, отличающейся красивым внешним видом, с разнообразным рисунком, богатым цветовым диапазоном. Форматы облицовки также поражают воображение. При желании можно приобрести изделия от метра и более.

Облицовочный керамический гранит с рисунком камня, размер 60*120

Особняком в модельном ряду стоят имитации натуральных материалов, блистательно реализованные с помощью специальной технологии. Например, хорошим спросом пользуются заменители натурального паркета. Внешне разницу сложно уловить, а вот по техничности керамогранит в разы превосходит оригинал. В отличие от дерева он не боится контакта с влажной средой, и потому может свободно использоваться в оформлении ванных комнат. Минимальный процент впитываемости влаги сделал его морозоустойчивым, что, конечно, же важно для наружной отделки. То же самое в полной мере относится и к керамогранитным копиям камня, мрамора, бетона и пр. Ассортимент подобных имитаций радует своим многообразием. Может показаться, что подобрать оптимальный вариант очень сложно, но стоит задаться целью – и покрытие, на сто процентов соответствующее требованиям и вкусовым предпочтениям, уже в оформлении дома или улицы.

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