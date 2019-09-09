Иркутские «Буряты» вышли в высшую лигу КВН

Иркутская команда «Буряты» стал победителем сезона премьер-лиги в «Клубе веселых и находчивых» (КВН). Об итогах финала конкурса сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Финальная игра состоялась в ММЦ «Планета КВН» 6 сентября. Помимо иркутской команды в ней участвовали «+7» (Тверь), «Я обиделась» (Новосибирск), «Флэш-рояль» (Ростов-на-Дону), «Доктор Хауcс» (Могилев, Беларусь), а также московские «Город питон», «Станция Динамо» и «Рязанский проспект».

«Москва - город возможностей! А мы приехали из города... возможно!», - процитировал одну из шуток победителей сайт КВН.

Иркутская команда получила оценку 5.0 за «приветствие». После второго заключительного музыкального конкурса член жюри Михаил Галустян сказал, что оценок за него, как и итоговых, не будет. «Буряты» были объявлены в числе победителей и получили право играть в высшей лиге. Кроме них, туда получили приглашение команды «Я обиделась», «Доктор Хауcс» и «Станция Динамо».

Фото: сайт КВН