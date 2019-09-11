11 сентября
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В Иркутской области не осталось лесных пожаров

Главная Общество
Иркутск
11:55 11 Сентября 2019
лесные пожары, регион, ситуация
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Иркутской области потушили все лесные пожары. Последний очаг был ликвидирован вчера, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Последний очаг возгорания находился в Бодайбинском районе региона. По данным официального портала Иркутской области, он охватывал 35 га. Тушением занималось пять специалистов лесной охраны.

По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня и завтра чрезвычайная пятого класса пожароопасность лесов ожидается в Балаганском районе.

Напомним, чрезвычайная ситуация в связи с лесными пожарами была введена в регионе 11 июля. В августе они полыхали на площади 700 тыс. га. Режим ЧС отменили во второй половине августа.

9 сентября министерство природных ресурсов и экологии РФ объявило о том, что в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки федеральный штаб по координации деятельности по тушению лесных пожаров поручил министерству лесного хозяйства Красноярского края приступить к поэтапному выводу лесопожарных формирований, привлеченных для тушения лесных пожаров на территории этого региона.

Фото: официальный портал Иркутской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Иркутские «Буряты» вышли в высшую лигу КВН

Иркутские «Буряты» вышли в высшую лигу КВН

9 Сентября 2019 г.
Приглашение в высшую лигу получила также новосибирская команда «Я обиделась»
Новости Иркутска: За год рождаемость в Красноярском крае сократилась почти на 10%

За год рождаемость в Красноярском крае сократилась почти на 10%

5 Сентября 2019 г.
С января по июнь на свет появилось 15 045 малышей
Новости Иркутска: Прокуратура требует ускорить обследование домов в иркутском Тулуне

Прокуратура требует ускорить обследование домов в иркутском Тулуне

5 Сентября 2019 г.
Мэру вынесено предостережение за затягивание сроков
Новости Иркутска: В детсадах Красноярска свободны 400 внеочередных мест для малышей

В детсадах Красноярска свободны 400 внеочередных мест для малышей

4 Сентября 2019 г.
Родителям необходимо обратиться в территориальный отдел главного управления образования
Новости Иркутска: В Красноярском крае студентов научат проходить собеседования и делать карьеру

В Красноярском крае студентов научат проходить собеседования и делать карьеру

4 Сентября 2019 г.
Краевая служба занятости проводит акцию «Новые рубежи»
Новости Иркутска: Единственный тулунский преподаватель игры на скрипке получила новый инструмент

Единственный тулунский преподаватель игры на скрипке получила новый инструмент

4 Сентября 2019 г.
Прежний инструмент пришел в негодность из-за наводнения
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Мэры в Иркутской области удержали свои кресла

Мэры в Иркутской области удержали свои кресла

9 Сентября 2019 г.
В регионе завершились избирательные кампании муниципального уровня
Новости Иркутска: Улан-Удэ вернулся к прямым выборам мэра

Улан-Удэ вернулся к прямым выборам мэра

9 Сентября 2019 г.
Победу одержал Игорь Шутенков
Новости Иркутска: Иркутские предприниматели заждались компенсаций за наводнение

Иркутские предприниматели заждались компенсаций за наводнение

6 Сентября 2019 г.
Виталий Мутко раскритиковал минэкономразвития РФ за организацию выплат
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356