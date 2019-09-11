В Иркутской области не осталось лесных пожаров

В Иркутской области потушили все лесные пожары. Последний очаг был ликвидирован вчера, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Последний очаг возгорания находился в Бодайбинском районе региона. По данным официального портала Иркутской области, он охватывал 35 га. Тушением занималось пять специалистов лесной охраны.

По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня и завтра чрезвычайная пятого класса пожароопасность лесов ожидается в Балаганском районе.

Напомним, чрезвычайная ситуация в связи с лесными пожарами была введена в регионе 11 июля. В августе они полыхали на площади 700 тыс. га. Режим ЧС отменили во второй половине августа.

9 сентября министерство природных ресурсов и экологии РФ объявило о том, что в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки федеральный штаб по координации деятельности по тушению лесных пожаров поручил министерству лесного хозяйства Красноярского края приступить к поэтапному выводу лесопожарных формирований, привлеченных для тушения лесных пожаров на территории этого региона.

Фото: официальный портал Иркутской области