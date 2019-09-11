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Частные детсады Красноярска предоставляют скидки

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Иркутск
15:56 11 Сентября 2019
красноярск, общество, детсад
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Частные детсады Красноярска предоставят скидку родителям, которые оформили ежемесячную выплату в размере 6 тысяч рублей на ребенка, за отсутствие места в государственном детском саду. В мэрии заверили, что стоимость снизили лучшие учреждения города. По «льготной» цене горожане смогут посещать 22 детских сада: 

- «Солнечный круг» (ул. Ладо Кецховели, 17А; ул. Сады, 2К);
- «Счастливое детство» (ул. Караульная, 82);
- «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 1е; ул. Толстого, 21);
- «Бабушкин дом» (пр. Комсомольский, 22/1);
- «ТаняВаня» (ул. Пожарского, 166; ул. Читинская, 6; ул. Юности 24а);
- «Академия детства» (ул. Батурина, 38);
- «Дети будущего» (ул. Авиаторов, 25; ул. Норильская, 8Б);
- «Ладушки» (ул. Горького, 5; ул. Маерчака, 1; ул. Мартынова, 17);
- «Азбука» (ул. Вильского, 14; ул. Годенко, 3; ул. Судостроительная,27д);
- «Карапузики» (ул. Ястынская; ул. 40 лет Победы, 30Д);
- «Монтессори-центр Плешковой & Шадриной» (ул. Мате Залки, 17);
- «Папа, мама, я!» (ул. Куйбышева, 93).

«Чтобы посещать лучшие частные сады города на особых условиях, нужно стать получателем ежемесячной выплаты в размере шести тысяч рублей, уточнить в частных садах информацию о наличии свободных мест и предъявить талон получателя выплаты. Более подробную информацию можно узнать по следующим телефонным номерам: 226-13-27, 226-15-06, 226-15-13», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В городской администрации приводят конкретные суммы, в которые включены пребывание ребенка в группе полного дня с учетом образовательной программы, а также четырех или пяти разовое питание. За посещение сада «ТаняВаня» с учетом скидки и ежемесячной выплаты придется доплатить 5700 рублей, за пребывание в «Папа, мама, я!» - 6750 рублей, в саду «Дети будущего» - 7500 рублей, «Счастливое детство» - 8400 рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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