В Иркутской области состоялась XII Спартакиада холдинга «Сибирский цемент»

В этом году победу в соревнованиях оспаривали восемь сборных: конкуренцию коллективам, представляющим предприятия компании, составили команды АО «Ангарскцемент» и АО «Искитимцемент» (общества, одним из акционеров которых является группа АО «ХК «Сибцем»). В общей сложности мероприятие объединило около 240 человек – участников состязаний, болельщиков, организаторов.

Открывая Спартакиаду-2019, первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов подчеркнул: «Совсем недавно – 25 августа – холдингу «Сибирский цемент» исполнилось 15 лет. За это время в нашей компании появилось немало замечательных корпоративных традиций. Одна из самых любимых – проведение ежегодной Спартакиады. Сегодня мы даем старт уже двенадцатым соревнованиям. Уверен, каждому из участников они подарят сильные и яркие впечатления, помогут обрести новых друзей!».

В ходе торжественной церемонии открытия состязаний состоялся традиционный парад команд. Чести поднять флаг Спартакиады был удостоен капитан команды ООО «Топкинский цемент», победившей на соревнованиях-2018, Игорь Грибков. Кульминацией мероприятия стало символическое зажжение олимпийского огня, украсили церемонию танцевальные номера коллектива «Сиберион».

В программу Спартакиады-2019 вошли чемпионаты по волейболу, стритболу, мини-футболу, настольному теннису, армрестлингу, дартсу, плаванию, кроссфиту. Не учитывались в общем зачете результаты конкурса чирлидеров и спортивной игры «Мегабол».

По итогам всех турниров золотой кубок соревнований завоевала команда ООО «Красноярский цемент», в прошлом году занимавшая второе место. Серебро выиграли представители ООО «Топкинский цемент», бронзу – работники АО «Ангарскцемент».

Заслуженные награды победителям и призерам вручили на церемонии закрытия Спартакиады, организованной 7 сентября.