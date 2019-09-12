12 сентября
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В Иркутской области состоялась XII Спартакиада холдинга «Сибирский цемент»

Главная Общество
Иркутск
17:52 12 Сентября 2019
компания, общество, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В этом году победу в соревнованиях оспаривали восемь сборных: конкуренцию коллективам, представляющим предприятия компании, составили команды АО «Ангарскцемент» и АО «Искитимцемент» (общества, одним из акционеров которых является группа АО «ХК «Сибцем»). В общей сложности мероприятие объединило около 240 человек – участников состязаний, болельщиков, организаторов.

Открывая Спартакиаду-2019, первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов подчеркнул: «Совсем недавно – 25 августа – холдингу «Сибирский цемент» исполнилось 15 лет. За это время в нашей компании появилось немало замечательных корпоративных традиций. Одна из самых любимых – проведение ежегодной Спартакиады. Сегодня мы даем старт уже двенадцатым соревнованиям. Уверен, каждому из участников они подарят сильные и яркие впечатления, помогут обрести новых друзей!».

В Иркутской области состоялась XII Спартакиада холдинга «Сибирский цемент»

В ходе торжественной церемонии открытия состязаний состоялся традиционный парад команд. Чести поднять флаг Спартакиады был удостоен капитан команды ООО «Топкинский цемент», победившей на соревнованиях-2018, Игорь Грибков. Кульминацией мероприятия стало символическое зажжение олимпийского огня, украсили церемонию танцевальные номера коллектива «Сиберион».

В программу Спартакиады-2019 вошли чемпионаты по волейболу, стритболу, мини-футболу, настольному теннису, армрестлингу, дартсу, плаванию, кроссфиту. Не учитывались в общем зачете результаты конкурса чирлидеров и спортивной игры «Мегабол».

По итогам всех турниров золотой кубок соревнований завоевала команда ООО «Красноярский цемент», в прошлом году занимавшая второе место. Серебро выиграли представители ООО «Топкинский цемент», бронзу – работники АО «Ангарскцемент».

Заслуженные награды победителям и призерам вручили на церемонии закрытия Спартакиады, организованной 7 сентября.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Красноярская железная дорога получит 88 грузовых электровозов нового поколения

Красноярская железная дорога получит 88 грузовых электровозов нового поколения

12 Сентября 2019 г.
Составы поступят до конца года
Новости Иркутска: Частные детсады Красноярска предоставляют скидки

Частные детсады Красноярска предоставляют скидки

11 Сентября 2019 г.
Можно сэкономить от 10 до 20%
Новости Иркутска: В Иркутской области не осталось лесных пожаров

В Иркутской области не осталось лесных пожаров

11 Сентября 2019 г.
Последний потушили в Бодайбинском районе
Новости Иркутска: Иркутские «Буряты» вышли в высшую лигу КВН

Иркутские «Буряты» вышли в высшую лигу КВН

9 Сентября 2019 г.
Приглашение в высшую лигу получила также новосибирская команда «Я обиделась»
Новости Иркутска: За год рождаемость в Красноярском крае сократилась почти на 10%

За год рождаемость в Красноярском крае сократилась почти на 10%

5 Сентября 2019 г.
С января по июнь на свет появилось 15 045 малышей
Новости Иркутска: Прокуратура требует ускорить обследование домов в иркутском Тулуне

Прокуратура требует ускорить обследование домов в иркутском Тулуне

5 Сентября 2019 г.
Мэру вынесено предостережение за затягивание сроков
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Открыта продажа билетов на Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске

Открыта продажа билетов на Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске

10 Сентября 2019 г.
Цены стартуют от 300 рублей
Новости Иркутска: Установка котельной для военных в Улан-Удэ привела к уголовному делу

Установка котельной для военных в Улан-Удэ привела к уголовному делу

11 Сентября 2019 г.
Оно расследуется в отношении гендиректора СМУ-11
Новости Иркутска: Улан-Удэ вернулся к прямым выборам мэра

Улан-Удэ вернулся к прямым выборам мэра

9 Сентября 2019 г.
Победу одержал Игорь Шутенков
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356