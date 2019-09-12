Красноярская железная дорога получит 88 грузовых электровозов нового поколения

До конца года в распоряжение красноярской железной дороги поступит 88 грузовых отечественных электровозов нового поколения «Ермак». На Транссибе уже начали работать 36 машин – они направлены в депо станции Иланская.

«Локомотивы задействованы в грузоперевозках по Транссибу на маршрутах от Мариинска до Карымской. Это треть протяженности всего Восточного полигона РЖД, который обслуживает транспортные потребности 14-ти субъектов РФ, связывает 810 железнодорожных станций и обеспечивает транзит грузов на Дальний Восток и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе красноярской железной дороги.

Современные электровозы особенно удобны для работы машинистов. Кабины оснащены эргономичными креслами с механизмом защиты от вибраций, предусмотрены системы климат-контроля.

Напомним, что первые электропоезда нового поколения серии 3ЭС5К и 2ЭС5К поступили на Красноярскую магистраль в 2018 году в рамках программы «Обновление подвижного состава».

Фото: КрасЖД