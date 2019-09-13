С начала года красноярцы оставили в парикмахерских 3,5 млн рублей

Красноярскстат ко Дню парикмахера, который в России отмечают 13 сентября, подсчитал траты жителей Красноярского края на услуги стилистов. По данным статистиков, с начала 2019 года красноярцы оставили в парикмахерских 3,5 млн рублей.

Средняя цена женской модельной стрижки в регионе составляет 495 рублей, за мужскую прическу придется отдать около 400 рублей. За последние два года цены выросли на 25 и 40 рублей соответственно.

За год в Красноярском крае открылось более 30 новых парикмахерских и барбер-шопов, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным на 31 декабря 2018 года в регионе было зарегистрировано 2398 таких заведений, в 2017 году салонов было 2367.