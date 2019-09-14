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В правила туризма на Байкале могут внести изменения

Главная Общество
Иркутск
13:48 14 Сентября 2019
байкал, президент, охрана
Автор: Sibnovosti.ru
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Организация туризма на берегах Байкала может претерпеть изменения. Это следует из перечня поручений президента РФ Владимира Путина по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению озера и его экологическому оздоровлению, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Он состоит из шести пунктов.

«Правительству Республики Бурятия, Правительству Забайкальского края и Правительству Иркутской области провести оценку потенциального воздействия туризма и туристской деятельности на Байкальскую природную территорию и обеспечить внесение изменений в программные документы и правовые акты в данной сфере, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение поступления налоговых и других обязательных платежей от указанной деятельности в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», - говорится в одном из них.

Руководителям трех регионов предстоит выполнить это поручение до 1 января 2020 года.

Тем временем, Генпрокуратуре, ФСБ и МВД предстоит до 1 марта 2020 года дать правовую оценку деятельности работников организаций и должностных лиц органов исполнительной власти всех уровней, включая контрольно-надзорные органы, на Байкальской природной территории. В том числе, в сфере, касающейся организации туризма.

Отдельный пункт поручений посвящен мерам по ликвидации вредных для окружающей среды последствий работы «Байкальского целлюлозно-бумажного комбината». Правительства РФ и Иркутской области совместно с ВЭБ.РФ должны будут провести «конкурсные процедуры, направленные на выбор и реализацию лучших мировых технологических решений по утилизации и обезвреживанию отходов…». Для территории комбината подготовят проект дальнейшего развития.

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