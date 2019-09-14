В правила туризма на Байкале могут внести изменения

Организация туризма на берегах Байкала может претерпеть изменения. Это следует из перечня поручений президента РФ Владимира Путина по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению озера и его экологическому оздоровлению, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Он состоит из шести пунктов.

«Правительству Республики Бурятия, Правительству Забайкальского края и Правительству Иркутской области провести оценку потенциального воздействия туризма и туристской деятельности на Байкальскую природную территорию и обеспечить внесение изменений в программные документы и правовые акты в данной сфере, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение поступления налоговых и других обязательных платежей от указанной деятельности в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», - говорится в одном из них.

Руководителям трех регионов предстоит выполнить это поручение до 1 января 2020 года.

Тем временем, Генпрокуратуре, ФСБ и МВД предстоит до 1 марта 2020 года дать правовую оценку деятельности работников организаций и должностных лиц органов исполнительной власти всех уровней, включая контрольно-надзорные органы, на Байкальской природной территории. В том числе, в сфере, касающейся организации туризма.

Отдельный пункт поручений посвящен мерам по ликвидации вредных для окружающей среды последствий работы «Байкальского целлюлозно-бумажного комбината». Правительства РФ и Иркутской области совместно с ВЭБ.РФ должны будут провести «конкурсные процедуры, направленные на выбор и реализацию лучших мировых технологических решений по утилизации и обезвреживанию отходов…». Для территории комбината подготовят проект дальнейшего развития.