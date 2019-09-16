Таксистов Улан-Удэ призвали учить английский

Таксистам в Улан-Удэ придется выучить, как минимум, несколько фраз на английском языке. В министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии решили подготовить их к предстоящему мировому первенству по боксу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет в Улан-Удэ с 3 по 13 октября. В нем примут участие команды из 75 стран. В связи с этим в профильном министерстве прошло совещание, посвященное организации работы такси в эти дни. По его итогам на сайте ведомства опубликована памятка для таксистов.

Документ содержит 12 пунктов. Согласно одному из них, водителям рекомендуется знать стандартные фразы на английском языке. Кроме того, они должны содержать салон автомобиля в чистоте и сам иметь опрятный внешний вид. Отдельными пунктами прописаны рекомендации избегать курение в салоне и не включать громко музыку.

В сообщении минтранса оговаривается, что памятка актуальна с 20 сентября по 19 октября.

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