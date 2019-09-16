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Леса Сибири восстанавливают после пожаров

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Иркутск
17:01 16 Сентября 2019
посадка, лес, лесные пожары
Автор: Sibnovosti.ru
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Около 0,5 млн деревьев было высажено в России 14 сентября. Минувшая суббота стала первым днем кампании «Сохраним лес», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным министерства природных ресурсов и экологии РФ, особую активность проявили регионы, пострадавшие в этом году от лесных пожаров. Здесь в числе добровольцев оказались известные люди из мира искусства, медиа и шоу-бизнеса.

«Восстанавливать лес в Иркутской области помогал всемирно известный пианист Денис Мацуев, в Красноярском крае – певица Зара, дизайнер и телеведущий Игорь Гуляев, актер театра и кино, режиссер Никита Высоцкий, в Якутии в высадке саженцев принял участие телеведущий и спортивный журналист Дмитрий Губерниев, в Бурятии – ведущий канала Муз-ТВ Артем Шалимов...», - отметили в федеральном министерстве.

В рамках кампании «Сохраним лес» до 31 октября 2019 года планируется высадить около 30 млн деревьев.

13 сентября началась высадка деревьев и в ходе акции «Мы – Сибирь», инициатором которой является авиакомпания S7. 20 тыс. хвойных деревьев были высажены на территории Коченевского лесничества в Новосибирской области. Напомним, акция S7 предполагает высадку 1 млн деревьев в течение нескольких лет. Средства на это уже собраны.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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